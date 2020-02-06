В полиции занялись проверкой прошлого брака экс-супруга Лолиты

13 февраля состоится суд, который может поставить жирную точку в отношениях Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Пара прожила вместе восемь лет, однако теперь певица пытается доказать, что их брак был фиктивным. Якобы отставной супруг имел в их отношениях корысть – хотел получить израильское гражданство.

Вместе с тем адвокат Лолиты Сергей Жорин обратился в полицию и по другому делу: предыдущий тайный брак Дмитрия тоже вызвал у него определенные сомнения. Ранее мы писали, что мужчина уже когда-то был женат на женщине старше него на 20 лет, благодаря чему получил российский паспорт (был гражданином Белоруссии).

«В фиктивном браке они состояли 7 месяцев — с 29 мая 2009 года по 12 января 2010 года. 22 октября, то есть спустя почти 5 месяцев после заключения брака, Иванов получил гражданство России. Затем, всего через 1,5 месяца подал заявление о расторжении брака», — рассказал он КП.

По словам представителя Лолиты, Управление по вопросам миграции заявление о признание брака Иванова фиктивным уже приняло.

Жорин считает, что эти факты способны вызвать подозрения у правоохранительных органов и Иванов может отправиться на родину без израильского, а также без российского гражданства.