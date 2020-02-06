«Была безответно влюблена в Евгения Миронова»: Калмыкова высказалась о чувствах к актеру

По словам актрисы, это великий артист, который относился к ней всегда по-отечески.

Актриса Дарья Калмыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о начале своего творческого пути. По словам звезды, она была без ума влюблена в актера Евгения Миронова. Эти чувства были безответны. Вместе они играли в спектакле в театре Олега Табакова.

«Женя мне очень нравился. Я была безответно влюблена в Евгения Миронова. Он был, по сути, первым мужчиной, с которым я поцеловалась на сцене. Он очень по-отечески ко мне относился. Иногда строго спрашивал с меня. Женя – великий артист. Если я шла не в ту сторону, то всегда мог осадить. Может, мы еще когда-нибудь вместе сыграем в каком-нибудь спектакле», — отметила Дарья Калмыкова.

Также она вспомнила, как попала в легендарный театр. Ей позвонил сам Олег Табаков. Сначала Дарья просто бросила трубку, не поверив, что такое возможно. Потом ей позвонил секретарь режиссера.

«Я перезвонила Табакову. Он мне сказал: «У тебя все хорошо с психикой? И пригласил в спектакль», — вспомнила она.

По словам Калмыковой, вместе с ней на сцене играла актриса Анастасия Заворотнюк. Причем звезда тогда была в положении. Она была беременна своей старшей дочерью.

«Настя ушла в декрет, а когда вышла, то мне оставили ее роль. Она не обозлилась, когда вернулась. Очень светлый человек Настя», — заметила актриса.