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«Я был бы хорошим папой»: экс-возлюбленный Фриске так и не простил себе их расставания

Петр Никитин встречался с певицей пять лет и собирался на ней жениться.

«Я был бы хорошим папой»: экс-возлюбленный Фриске так и не простил себе их расставания
Жанна Фриске. Фото Global look press

Их роман закрутился 10 лет назад, танцор Петр Никитин танцевал в балете Жанны Фриске. Однажды они вместе сходили на новогоднюю вечеринку, а потом звезда сама попросила ее проводить до дома. Ключа от квартиры в ее сумочке не оказалось, осмелевший парень предложил ей поехать к нему, а она взяла и не отказала.

После этого были бурные отношения на протяжении пяти лет, пара встречалась в доме, который снимала для них Жанна на Рублевке. (По иронии судьбы, позже буквально в двух шагах от него Дмитрий Шепелев будет строить дом для себя и Фриске). Они проводили вместе отпуск и вечера, а позже стали жить как муж и жена и планировать совместное будущее. Однако семьи не получилось.

Петра неожиданно стала обуревать сумасшедшая ревность, поскольку газетные заголовки в то время пестрели предполагаемыми романами певицы. И тогда он поставил ультиматум: либо семья, либо карьера. Жанна выбрала второе.

«Она, конечно, была в шоке от услышанного. Да и я сам в шоке того, что такое выдал, но именно этот разговор стал началом конца», — рассказал Петр в эфире программы «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ.

Петр Никитин. Фото
Петр Никитин. Стоп-кадр НТВ.

О том, что Жанна больна раком, Никитину сказала ее подруга. Встретившись с ней, он не оценил серьезности момента. Певица слегка поправилась и носила стрижку, но выглядела бодро, общалась, как обычно.

«Я не увидел никакого отблеска болезни. Она разговаривала, улыбалась, мы сидели кушали, Платон танцевал под музыку. Дима (Шепелев) тоже был дома», — вспомнил танцор.

Петр видел, что Жанна хочет поговорить наедине по душам, но посчитал, что некрасиво будет уединяться с ней из-за присутствия Шепелева. Бывший возлюбленный Фриске до сих пор не может простить себе своего глупого поступка, то и дело мысленно переписывая свою и ее линию судьбы.

«Я был бы хорошим папой, у нас была бы счастливая семья», — говорит он.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНТВФриске
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«Я был бы хорошим папой»: экс-возлюбленный Фриске так и не простил себе их расставания
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