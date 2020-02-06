«Это как говорить, кто носит нижнее белье, а кто – нет»: Бабаян высказалась о пенсиях

По словам звезды эстрады, сегодняшние пособия такие, что о них лучше не вспоминать.

Актриса и певица Роксана Бабаян в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что тема пенсии в России очень болезненная для многих пожилых людей.

«Я на тему пенсии даже не хочу разговаривать, потому что они сегодня такие, что о них лучше не вспоминать. Это такая история тонкая. Все вы прекрасно знаете, сколько сейчас у пенсионеров пособия. Если бы мы жили на них, то уже давно пошли на паперть», — сказала певица.

По словам звезды, на сегодняшние пособия просто невозможно существовать.

«Если бы я не работала и опиралась только на это, то не знаю, что бы со мной было. Разговоры о пенсиях ничего не меняют. Это просто смешно. Это как говорить о том, кто носит нижнее белье, а кто – нет. Мы живем в государстве в таком, какое оно у нас есть. Оно, конечно, пытается многие вещи выправить, но я думаю, что нужно время. Если человек живет честно, то он живет по законам времени и по законам государства», — философски заметила звезда.

Ранее актер Станислав Садальский сказал, что получает 50 тысяч рублей пенсии. А вот продюсер Бари Алибасов не знает, кто получает его пособие. Также не оформляла документы на пенсию 65-летняя певица Любовь Успенская.