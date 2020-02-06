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«Меня стошнит»: участник шоу вызвал рвотный рефлекс у Сябитовой

Грязные танцы жениха из программы «Давай поженимся!» впечатлили многих зрителей.

«Меня стошнит»: участник шоу вызвал рвотный рефлекс у Сябитовой
Роза Сябитова. Стоп-кадр программы "Давай поженимся!"

Очередная невеста программы «Давай поженимся!», 48-летняя Екатерина произвела неизгладимое впечатление абсолютно на всех ее участников. Женщина с восьмым размером груди, работающая одновременно охранником, уборщицей и лаборантом, заявила, что ей не хватает плотских утех. И мечтает она о мужчине лет на 10 ее младше.

Один из участников шоу, 38-летний промоутер Павел, проживающий в хостеле, сразу понял, как очаровать такую аппетитную невесту. В качестве сюрприза он включил песню «Любимка» от NILETTO и закружил Екатерину в танце. Он так старательно прижимался к ней, исполняя вокруг женщины танцевально-эротические фигуры, что пуговица на его рубахе внезапно расстегнулась.

Благодаря этому пикантному моменту танец неизвестного жанра неожиданно обрел вполне очертаемую форму — однозначно это был belly dance. Или, как говорят в народе, танец живота.

Удивительно, но старания жениха не получили должного отклика у публики. Лариса Гузеева раскрыла глаза от изумления, а Роза Сябитова и вовсе заявила: «Меня сейчас стошнит».

Невеста тоже не оценила порывов Павла и выбрала в финале ровесника-Владимира, владельца двух домов в Белоруссии.

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«Меня стошнит»: участник шоу вызвал рвотный рефлекс у Сябитовой
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