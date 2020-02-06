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Обманула всех: Волочкова летала в отпуск в Таиланд без своего любимого мужчины

Звезда сцены призналась, что проводила время со своими друзьями.

Обманула всех: Волочкова летала в отпуск в Таиланд без своего любимого мужчины
Волочкова отдыхала в Таиланде без любимого/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что на самом деле летала в отпуск в Таиланд без своей второй половинки. При этом во многих постах она рассказывала, как отдыхает со своим ненаглядным.

Звезда просто всех обманывала. Как известно, танцовщица уже второй год встречается с молодым человеком, которого не представляет публике. В этом году должна состояться свадьба.

«В Таиланд я на самом деле ездила без своего любимого человека. Проводила там время со своими друзьями. С моим мужчиной у нас отношения строятся на полном доверии. Было смешно, когда на отдыхе всех, кто рядом со мной фотографировался, принимали за моего возлюбленного. Он ждал меня дома. Скажу, что мой любимый выше меня ростом. Я могу надевать каблуки, когда выхожу с ним в свет», — заявила танцовщица.

При этом она заметила, что для нее важен рост мужчины. «Я люблю подтянутых стройных мужчин, которые занимаются спортом. Мой мужчина относится к женщине как к драгоценности. Должно быть полное удовлетворение», — сказала балерина.

По словам звезды, ее устраивают отношения, которые есть у нее сейчас. «Я не знаю, насколько мне вообще нужен штамп в паспорте. Штамп начинает разрушать отношения», — сказала танцовщица.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Анастасия ВолочковаНовости googleТаиланд
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Обманула всех: Волочкова летала в отпуск в Таиланд без своего любимого мужчины
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