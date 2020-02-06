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«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Мороз рассказала про жизнь дочери после развода

По словам актрисы, дочь Богомолова не обделена родительской любовью и вполне самостоятельна.

«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Мороз рассказала про жизнь дочери после развода
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Многих поклонников бывшей четы Константина Богомолова и Дарьи Мороз немало удивила новость о том, что их наследница Аня провела рождественские каникулы в компании отца и мачехи Ксении Собчак. Прихватив с собой сына Максима Виторгана и светской львицы Платона, они как ни в чем не бывало улетели все вместе в Куршевель кататься на горных лыжах.

Дарья Мороз же в это время, по ее собственному признанию, наслаждалась одиночеством. Впервые за два года она отдохнула неделю, провалявшись все это время в постели за просмотром любимых фильмов.

Как казалось, после развода Богомолова с Мороз и свадьбы с Собчак, все бывшие и нынешние родственники прекрасно ладят. Дарья опровергла версию о том, что муж ее бросил из-за новой любви, об этом мы писали ранее. Прекрасные отношения сохранил Богомолов и с 9-летней дочкой Аней.

«Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе. Костя берет ее на выходные, или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует», — рассказала актриса изданию ОК!

Дарья призналась, что совершенно спокойно себя чувствует, отправляя наследницу в новую семью ее отца. Она точно знает, что с ней там все будет в порядке, кроме того, девочка уже успела завести среди друзей Собчак и Богомолова, а также среди отпрысков их новых друзей.

При этом звезда «Содержанок» не скрывает, что серьезных разговоров с Аней на тему развода избежать не получилось. Но девочка все восприняла адекватно. В целом, дочь Богомолова и Мороз растет очень самостоятельной, обладая взрослым мышлением. Ее мать считает, что в артистической семье это неизбежно, ведь она часто бывает на гастролях и в целом много времени уделяет работе.

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Тэги:

Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения Собчак
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«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Мороз рассказала про жизнь дочери после развода
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