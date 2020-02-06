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«Всем приятно думать, что Костя бросил меня»: Мороз раскрыла причину расставания с Богомоловым

Оказывается, инициатором расставания была Дарья, а не Константин.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня»: Мороз раскрыла причину расставания с Богомоловым
Дарья Мороз Фото Global look press.

Дарья Мороз в интервью ОК! призналась, что прошедший год стал для нее знаковым. Публика, да и она сама всегда отождествляла ее с бывшим мужем Константином Богомоловым, с которым у нее всегда был прекрасный творческий тандем. Актриса блистала в его спектаклях и фильмах, спокойно почивая на лаврах семейной славы.

«Когда история подошла к концу, у меня был к себе большой вопрос, насколько я способна обрести свою собственную почву, уже сама по себе. И могу сказать, что за этот год я ее обрела», — призналась она.

Актрисе удалось доказать (прежде всего, себе самой), что она сама по себе состоявшаяся в творческом плане личность. Она не только не угасла как актриса без опоры известного мужа, но и попробовала себя в качестве продюсера «Содержанок», а также подписала контракт о создании совместного ювелирного бренда с одной из известных компаний.

Дарье порядком надоело, что ее считают жертвой любовного треугольника Богомолов-Собчак-Мороз. Поэтому она решила все объяснить публике.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так. Мы расстались давным-давно, и каждый давно пошел своей дорогой», — сказала она.

По словам актрисы, каждый из них понял, что они должны выбрать свой отдельный путь. Однако это понимание пришло к Мороз раньше, чем к Богомолову. Свой творческий и личностный взлет Дарья, кстати, никак не связывает с разводом.

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Тэги:

Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения Собчакрежиссер Богомолов
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«Всем приятно думать, что Костя бросил меня»: Мороз раскрыла причину расставания с Богомоловым
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