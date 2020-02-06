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Дочь Анастасии Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики

Ариадне сейчас 14 лет, и она потихоньку уже определяется со своим будущим.

Дочь Анастасии Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики
Дочь Волочковой будет поступать в Высшую школу экономики/https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее дочь, 14-летняя Ариадна, решила поступать в Высшую школу экономики. Кстати, в этом учебном заведении когда-то училась и сама танцовщица.

«Ариадна часто приезжает ко мне в особняк. Проводит там время с подругами. Пока у нее нет молодого человека, но если появится, то она обязательно расскажет об этом маме. Ариадна увлечена конным спортом, рисует. Она очень интересный человек. Пишет рассказы. Ариадна эрудированная. Сейчас, конечно, у нее сложный возраст. Он реально переходный. Бывает какое-то неприятие у нее ко всему. Я сейчас деликатно оставила ее в покое. Не даю советов и не навязываю свое мнение. Не тыкаю и не указываю ей», — заявила Анастасия Волочкова.

Как отметила балерина, ее дочь с девятого класса будет учиться уже в другом месте, чтобы затем получать знания в Высшей школе экономики.

«Она всегда и в любое время может приехать ко мне от папы. Я уже познакомила ее со своим будущим мужем. Пока я не даю прогнозов на ее жизнь. До тринадцати лет она была только со мной. Сейчас больше времени проводит у отца в его доме. Мне нравится, как она растет и воспитывается», — заявила Анастасия Волочкова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаВысшая школа экономики
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Дочь Анастасии Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики
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