Дочь Анастасии Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики

Ариадне сейчас 14 лет, и она потихоньку уже определяется со своим будущим.

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее дочь, 14-летняя Ариадна, решила поступать в Высшую школу экономики. Кстати, в этом учебном заведении когда-то училась и сама танцовщица.

«Ариадна часто приезжает ко мне в особняк. Проводит там время с подругами. Пока у нее нет молодого человека, но если появится, то она обязательно расскажет об этом маме. Ариадна увлечена конным спортом, рисует. Она очень интересный человек. Пишет рассказы. Ариадна эрудированная. Сейчас, конечно, у нее сложный возраст. Он реально переходный. Бывает какое-то неприятие у нее ко всему. Я сейчас деликатно оставила ее в покое. Не даю советов и не навязываю свое мнение. Не тыкаю и не указываю ей», — заявила Анастасия Волочкова.

Как отметила балерина, ее дочь с девятого класса будет учиться уже в другом месте, чтобы затем получать знания в Высшей школе экономики.