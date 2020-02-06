Мама Бузовой разрыдалась из-за украденных сережек

Полтора года назад (в августе 2018 года) маму Ольги Бузовой Ирину Александровну обокрали. В ее питерскую квартиру проник преступник и вынес ценное имущество и драгоценности на сумму около 6 млн рублей. Среди награбленного оказались предметы, которыми женщина очень дорожила как памятью. Например, золотые серьги, купленные с первой зарплаты, часы папы, кулон, приобретенный в 16 лет.

На суде, который состоялся накануне, женщина не смогла сдержать слез, рассказывая о них. По словам Бузовой-старшей, деньги, конечно, для нее имеют значение и не даются просто так, но память важнее. И ее, увы, уже ничем не компенсируешь.

В качестве подозреваемого на заседании выступил мужчина по фамилии Жаворонок, сообщает 78.ru. Он так и не признал свою вину, хотя следствие собрало достаточно доказательств. В итоге разбирательство ничем не завершилось, суд перенесли на 12 февраля.