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Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась фотографией из далекой молодости

Известной актрисе театра и кино сейчас уже 66 лет.

Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась фотографией из далекой молодости
Кравченко показала, как выглядела в молодости/http://globallookpress.com/

Известная актриса и звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram разместила снимок, который был сделан примерно сорок лет назад. На фотографии еще совсем молоденькая актриса. «В молодости. Узнали?» — спросила Татьяна Кравченко своих многочисленных поклонников.

Многие подписчики в комментариях отметили, что красивые глаза Татьяны Кравченко нельзя спутать ни с чьими другими. Кое-кто и вовсе заявил, что актриса с годами практически не изменилась.

Ранее звезда рассказывала, что в ее жизни были разные периоды. К примеру, одно время она злоупотребляла алкогольными напитками, о чем сегодня уже не скрывает.

Татьяна Кравченко дважды была замужем. Ее первым супругом был художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский. Брак продлился всего два года. Второю союз также не принес Татьяне Кравченко счастья. На протяжении шести лет она жила с продюсером киностудии «Ленфильм» Дмитрием Гербачевским. В этих отношениях у актрисы родилась дочь Анна. Девушка стала дизайнером. Она с успехом окончила факультет коммуникативного дизайна Национального института моды.

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Тэги:

Анна ГербачевскаяВладимир ЛавинскийДмитрий ГербачевскийСериал "Сваты"Татьяна Кравченко
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Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась фотографией из далекой молодости
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