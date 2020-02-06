Сын Гагариной сфотографировался с заметно постаревшим 72-летним Шварценеггером

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок, на котором его пасынок Андрей Кислов, сын жены от предыдущего брака, с легендой Голливуда — американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Как отметил Дмитрий Исхаков, плакат с актером висел у него в квартире дома. Звезду он считает настоящей легендой американского кинематографа. Исхаков признался, что подписан на Шварценеггера в Instagram и следит за новостями, которые происходят в жизни легендарной личности.

больше по теме Крисс Пратт высмеял дочь Шварценеггера за сожженный десерт Актер так и не смог доступно объяснить, в какой момент кулинарный эксперимент его супруги пошел не по плану.

«Они завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! Только задумайтесь», — заявил муж Полины Гагариной.

Отметим, что сейчас Арнольду Шварценеггеру уже 72 года. На снимке видно, что актер заметно постарел за последнее время. Впрочем, он, как всегда, не теряет оптимизма и бодрости духа.