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«Вытащили волосы с расчески»: Отиева рассказала о вопиющем поступке Малахова

Теперь певица планирует покинуть Россию навсегда.

«Вытащили волосы с расчески»: Отиева рассказала о вопиющем поступке Малахова
Ирина Отиева. Фото https://www.instagram.com/irinaotieva/?utm_source=ig_embed

Программа «Прямой эфир» Андрея Малахова оставила глубокую рану на сердце артистки Ирины Отиевой. Джазовая певица утверждает – телевизионщики явились к ней домой без предупреждения, когда она была больна и выглядела от этого плохо. Никакого алкоголизма за уставшим внешним видом звезды и быть не может.

Как оказалось, это не первый выпад со стороны людей Малахова, «Собеседнику» Ирина рассказала, как перед ее 55-летием представители «Прямого эфира» уже являлись к ней домой, обещая устроить бенефис. Тогда наивная певица действительно была готова ко встрече со съемочной группой, пригласив к себе домой по этому случаю друзей из-за границы.

«В результате за пару дней до эфира совершенно случайно узнала, что телевизионщики вытащили волосы с расчески моей дочери. Хотели провести ДНК-тест и узнать, кто ее отец. Я была в шоке: отменила все съемки у Малахова», — рассказала она.

Отиева уверенна, что на российской эстраде ей делать нечего. Она полностью согласна со словами критика Сергея Соседова: «С кем ей соревноваться? С Бузовой, что ли?» По словам артистки, если она выйдет на сцену с ведущей «Дома-2», она «перепоет ее вусмерть». И это в ее 61 год.

В настоящее время она всерьез задумалась о том, чтобы покинуть Россию. И совершенно точно знает – на телевидении она теперь появляться не будет ни под каким предлогом. Ей предлагали подать в суд на Малахова, обещая бесплатную помощь квалифицированных адвокатов, однако Ирина не хочет марать руки, считает, что этот поступок должен остаться на совести ведущего.

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Андрей МалаховИрина ОтиеваОтиева новостиПрограмма "Прямой эфир"
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«Вытащили волосы с расчески»: Отиева рассказала о вопиющем поступке Малахова
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