«Роналду, скинь мяч!»: Харламов натравил «гагачат» на известного футболиста

5 февраля одному из самых популярных футболистов в мире Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. Спортсмена поздравляют поклонники со всей планеты, и россияне в том числе. Как раньше было с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером, наш отечественный шоумен Гарик Харламов предложил своим подписчикам оригинально поздравить именинника.

«Давайте напишем под последним постом Криштиану один только коммент: Роналду, скинь мяч!» — написал юморист в Instagram.

Пользователи рунета не заставили себя ждать, и под видео с тренировки известного португальца стали появляться просьбы на русском языке.

Сам Харламов в шутку называет это кибератакой. А пошла эта «русская народная забава» с аккаунта певицы Леди Гаги, которую россияне заспамили комментариями самого разного содержания в отместку за то, что она якобы увела красавчика Брэдли Купера у нашей соотечественницы, модели Ирины Шейк.

Этот феномен, имевший место быть летом 2019 года, прозвали «гагачатом». Теперь, стараниями Харламова, западные звезды время от времени ощущают его на себе в день своего рождения. Сейчас очередь Роналду.