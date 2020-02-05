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Принц Чарльз назначил Кэти Перри послом британского фонда защиты детей в Индии

Основные силы певица направит на борьбу с торговлей людьми.

Принц Чарльз назначил Кэти Перри послом британского фонда защиты детей в Индии
Кэти Перри и принц Чарльз теперь союзники. Фото: globallookpress.com

4 февраля певица Кэти Перри была назначена послом организации British Asian Trust, а точнее, Фонда защиты детей под ее эгидой. Эту честь ей оказал наследник английской короны принц Чарльз на ежегодном благотворительном королевском ужине в Лондоне.

Свою миссию американская артистка будет исполнять в Индии, которая, по ее словам, занимает особое место в ее сердце. Основные силы посол должна бросить на борьбу с торговлей людьми.

«Я смогла встретиться с принцем Уэльским и другими лидерами, и на меня произвел впечатление их сильный план — от местных инициатив до сбора средств, который направлен на сокращение торговли детьми в два раза. Дети уязвимы и невинны и должны быть защищены», — цитирует певицу издание Variety.

По некоторым данным, в Индии 5,8 миллиона детей работают на принудительных работах. Основанная принцем Чарльзом организация сотрудничает с лидерами бизнеса, политиками и гражданскими структурами в этой стране.

В следующие пять лет они планируют значительно расширить свою работу по борьбе с жестоким обращением с детьми. А такая заметная фигура, как Перри, призвана освещать деятельность фонда, чтобы все знали о его благих делах.

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БлаготворительностьБлаготворительный фондИндияКэти Перрипринц Чарльз
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Принц Чарльз назначил Кэти Перри послом британского фонда защиты детей в Индии
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