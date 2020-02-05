«Простоя в работе никогда не было»: Дибцева после «Холопа» заговорила о востребованности

В комедии Клима Шипенко актриса снималась вместе с Милошем Биковичем и Кириллом Нагиевым.

В фильме Клима Шипенко «Холоп» Ольга Дибцева снималась вместе с сербским актером Милошем Биковичем, Александрой Бортич, Дмитрием Нагиевым, Иваном Охлобыстиным и Марией Мироновой.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что ее всегда отличало трудолюбие. Еще до съемок в комедии девушка не сидела без дела: она много работала, выкладываясь на максимуме своих возможностей ради развития собственного таланта и актерской карьеры.

При этом Ольга заговорила о востребованности, уточнив что после успеха «Холопа» она стала получать еще больше новых и интересных предложений от режиссеров и продюсеров по сотрудничеству. Так, Дибцева в скором времени приступит к съемкам в новом сезоне «Мылодрамы». Помимо всего прочего, актриса планирует появиться в еще нескольких проектах и выступить в качестве режиссера и сценариста полнометражного фильма.

«У меня никогда не было простоя в работе», — отметила Дибцева.

Партнер Ольги по съемочной площадке фильма «Холоп» Милош Бикович заверил, что поначалу хотел отказаться от съемок в новой ленте Клима Шипенко. Получив сценарий сербский актер подумал: «Опять мажор, опять комедия». Однако в итоге продюсеры все-таки смогли убедить экс-возлюбленного Аглаи Тарасовой появиться в кадре. За что Милош им очень благодарен.