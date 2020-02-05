«Все, она остается»: Винер-Усманова вспомнила, как к ней в секцию пришла Кабаева

По словам прославленного тренера, она практически сразу поняла, что девушка очень талантливая.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова вспомнила, как в ее секцию пришла олимпийская чемпионка 2004 года в греческих Афинах Алина Кабаева. Как заметила прославленная наставница, сначала она увидела Кабаеву издалека и не разглядела. Потом она подошла ближе и посмотрела, как девочка двигается.

«Я ее маме сказала: «Все, она остается», — заявила Ирина Винер-Усманова.

Любопытно, что мать Алины Кабаевой, которая занималась баскетболом, тренировалась в одной зале с Ириной Винер. Уже когда Алина Кабаева не родилась родительница произнесла фразу: «Если у меня когда-нибудь родится дочь, я отдам ее этой тетке». Слово в итоге она сдержала.

больше по теме Ирина Винер-Усманова рассказала об особенной семье Алины Кабаевой В день рождения прославленной спортсменки ее тренер дала интервью о своей подопечной.

Как выразилась наставница, теперь с матерью Кабаевой они сестры по дочери.

Также Ирина Винер-Усманова заметила, что порой произносит в адрес своих подопечных свою знаменитую фразу: «Ваше место на дискотеке». Такого эпитета в свой адрес заслуживают те, кто, как считает тренер, ленятся и мало тренируются. Особенно наставница не любит, когда ее подопечные начинают сопротивляться ее методам работы. По ее словам, у таких девочек вырастают рога и хвост и им место не в спортивном зале, а на дискотеке, сообщает портал gq.ru.