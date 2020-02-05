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Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея Малахова

Певица напомнила своим подписчикам, откуда родом популярный телеведущий.

Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея Малахова
Бузова получает космические сигналы от Малахова/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о городе, при упоминании о котором ей сразу хочется узнать, что там происходит. Это Апатиты, которые находятся в Мурманской области. Как она считает, с этим городом, в котором сегодня проживает 55 тысяч человек, у нее есть какая-то ментальная связь.

Ольга Бузова.Фото
Бузова получает космические сигналы от Малахова/https://www.instagram.com/buzova86/

«Не знаю уж почему, то ли это Андрей Малахов мне космические сигналы посылает. Кто не знает, наш дорогой Андрей оттуда родом… Вот и сегодня опять промелькнули Апатиты», — заявила телеведущая и певица.

Как заметила Ольга Бузова, некий 17-летний студент из Апатитов организовал любопытный бизнес. Он очищает гаражи от снега. По словам Бузовой, у молодого человека даже сформировалась своя клиентская база. Около ста человек всегда готовы заплатить ему деньги за его работу.

Как добавила Бузова, она не согласна с тем, что в Апатитах нечего делать. Стоит только захотеть, а как заработать копейку, всегда можно придумать. При этом в конце своего поста Ольга Бузова сравнила Апатиты с Атлантидой. Судя по всему, она осталась под впечатлением от количества снега в этом городе.

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Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея Малахова
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