Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея Малахова

Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о городе, при упоминании о котором ей сразу хочется узнать, что там происходит. Это Апатиты, которые находятся в Мурманской области. Как она считает, с этим городом, в котором сегодня проживает 55 тысяч человек, у нее есть какая-то ментальная связь.

«Не знаю уж почему, то ли это Андрей Малахов мне космические сигналы посылает. Кто не знает, наш дорогой Андрей оттуда родом… Вот и сегодня опять промелькнули Апатиты», — заявила телеведущая и певица.

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Как заметила Ольга Бузова, некий 17-летний студент из Апатитов организовал любопытный бизнес. Он очищает гаражи от снега. По словам Бузовой, у молодого человека даже сформировалась своя клиентская база. Около ста человек всегда готовы заплатить ему деньги за его работу.

Как добавила Бузова, она не согласна с тем, что в Апатитах нечего делать. Стоит только захотеть, а как заработать копейку, всегда можно придумать. При этом в конце своего поста Ольга Бузова сравнила Апатиты с Атлантидой. Судя по всему, она осталась под впечатлением от количества снега в этом городе.