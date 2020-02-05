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Григорьев-Апполонов намерен засудить липовую помощницу, которая якобы родила от него сына

Рыжий «Иванушка» не может успокоиться, что Олеся Сазыкина опозорила его на всю страну.

Григорьев-Апполонов намерен засудить липовую помощницу, которая якобы родила от него сына
Рыжий "Иванушка" задумал судиться с липовым концертным директором группы/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов намерен засудить липовую помощницу музыкального коллектива Олесю Сазыкину. Ранее девушка на всю страну объявила, что родила в 2013 году сына от Апполонова. Якобы она ничего не рассказывала широкой общественности, потому что музыкант был женат. Сейчас же он развелся и скрывать эту информацию просто нет смысла.

Как сказал адвокат исполнителя, Александр Бенхин, эта девушка никогда не была помощницей солистов «Иванушек», а уж тем более концертным директором. Девушка действительно была все время около музыкантов группы. Делала с ними совместные фотографии, сопровождала во время гастролей.

Как выяснилось, Олеся Сазыкина в свое время пыталась присвоить деньги музыкантов, которые они выделили на благотворительность. Средства таинственным образом испарились. Их судьба до сих пор неизвестна. Сейчас же Сазыкина, как отмечают в окружении Григорьева-Апполонова, пытается выдумать новую историю про сына.

Напомним, что девушка говорила, что их роман с музыкантом длится уже двадцать лет. Якобы в один из вечеров рыжий «Иванушка» пригласил ее вдвоем отметить день рождения. Затем они поднялись в номер, где провели незабываемую ночь, сообщает «СтарХит».

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Григорьев-Апполонов намерен засудить липовую помощницу, которая якобы родила от него сына
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