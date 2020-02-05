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«Есть раны, которые не заживают»: второй муж Аллы Данько не общается с сыном

Как сказала телеведущая, уйти от второго мужа было ее решением.

«Есть раны, которые не заживают»: второй муж Аллы Данько не общается с сыном
Второй муж Данько не общается с их сыном/https://www.instagram.com/algedanko/

Диктор советского телевидения Алла Данько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем неудачном втором браке с инструктором по альпинизму Валерием Корниловым. «На дне рождения подруги я познакомилась с молодым человеком. Провожать он ушел меня, хотя я думала, что он возлюбленный моей подруги. Он три года за мной ухаживал. Меня подкупала его преданность. Он научил меня кататься на горных лыжах. Отдыхать с ним было хорошо», — призналась Алла Данько.

При этом она отметила, что их семейная жизнь не заладилась почти сразу после свадьбы. «У нас появился сын Вася, но мы не смогли быть вместе. Есть раны, которые не заживают. Он мог прошипеть: «Ты просто объявлялка». Завидовал моей славе. Он был способный человек с двумя высшими образованиями. Со студентами работал и был инструкторам по альпинизму. Он — честолюбивый человек. Может, его задевало, что ко мне было такое повышенное внимание в определенное время», — заметила звезда.

Как сказала Данько, уйти от второго супруга решила она сама. «С сыном Василием, к сожалению, второй муж не общается. Я сыну всегда говорила, что с Валерием у нас не сложилось. Лучше быть вдали друг от друга, чем мучиться друг с другом», — сказала телеведущая.

В студии появился и единственный сын диктора Василий Данько. Он рассказал о взаимоотношениях с отцом. «Папа приехал однажды ко мне в школу. Но я даже не знал, что это мой папа. Через много лет мне просто захотелось с ним познакомиться. Я даже сам его искал. Но так и не смог найти», — заметил молодой человек.

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Тэги:

Алла ДанькоВалерий КорниловПрограмма "Судьба человека"
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«Есть раны, которые не заживают»: второй муж Аллы Данько не общается с сыном
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