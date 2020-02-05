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«Больше покушаем и выпьем!»: 69-летняя Нелли Кобзон погуляла на вечеринке с Кабо

Среди гостей также была замечена Эвелина Бледанс.

«Больше покушаем и выпьем!»: 69-летняя Нелли Кобзон погуляла на вечеринке с Кабо
Нелли Кобзон (Фото: Globallookpress.com)

Актриса театра и кино Ольга Кабо решила объединить в одном сразу два праздника. Свое 52-летие возлюбленная Николая Разгуляева отпраздновала с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно отметила свой день рождения. На вечеринке двух именинниц поздравляли именитые гости — деятели культуры и кино. Среди приглашенных были замечены Алена Яковлева, Валерий Баринов, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, близкий друг Ангелины Вовк Михаил Куницын, Эвелина Бледанс и многие другие.

Не смогла пропустить праздничный вечер и 69-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли. Супруга ныне покойного народного артиста СССР поздравила Ольгу Кабо и Ирину Сашину с днем рождения, похвалив именинниц за идею объединить сразу два праздника.

Актриса Ольга Кабо и Алика Смехова
Алика Смехова на вечеринке с Ольгой Кабо (Фото: Instagram.com/kabo_olga)

Нелли Кобзон произнесла тост в честь виновниц торжества. Сама Ольга Кабо называет супругу покойного Иосифа Давыдовича не иначе, как великолепной. Актриса с большим уважением и почтением относится к семье ныне покойного певца.

Супруга певца Иосифа Кобзона - Нелли Кобзон
Нелли Кобзон произнесла речь на вечеринке по случаю дня рождения Ольги Кабо (Фото: Instagram.com/kabo_olga)

«Это так здорово, что вы объединили свои дни рождения. Мы больше выпьем, больше покушаем! Получим в два раза больше удовольствия. Девочки, у вас такие прекрасные друзья, такие милейшие гости… Чудные лица!!» — отметила Нелли Кобзон.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью певице Жасмин супруга народного артиста СССР призналась, что перед свадьбой Иосиф Давыдович выдвинул несколько требований. Певец просил Нелли посвятить себя дому и семье, отказавшись от карьеры. Также Кобзон надеялся, что его избранница всегда будет чтить и любить его маму. Вдова артиста подметила, что ее свекровь Ида Исаевна была невероятной женщиной. Поэтому Нелли было не сложно выполнить все просьбы мужа.

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«Больше покушаем и выпьем!»: 69-летняя Нелли Кобзон погуляла на вечеринке с Кабо
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