Как сказала фигуристка, спортсмены себе такого позволить не могут.

Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева прокомментировала слухи, что фигуристы много пьют. Многие фанаты пришли к такому выводу после просмотра сериала о фигурном катании Spinning Out. Героиня картины была частой гостей в баре, где много пила алкоголя.

Как сказала Евгения Медведева, то что было показано в сериале — неправда. По словам двукратной чемпионки мира, спортсмены себе такого позволить не могут. «Не думаю, что кто-либо из спорта высших достижений позволяет себе настолько расслабиться», — сказала Евгения Медведева.

Фигуристка заметила, что во время подготовки к соревнованиям атлеты считают каждую калорию. Никому и в голову не придет делать что-то разрушающее. Медведева добавила, что режиссерский вымысел в картине ее расстроил и обидел. После ей стали писать фанаты, чтобы понять, насколько это все соответствует действительности. Причем она чувствовала, что вопросы болельщики задают в нехорошем русле.

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Медведева посоветовала всем фанатам фигурного катания не верить тому, что показывают по телевизору. Также она советует поменьше читать новости в Интернете. Реальность, как она сказала, на самом деле абсолютно другая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Евгения Медведева не смогла завершить свои выступления на чемпионате страны. Она сломала конек и снялась с соревнований. Между тем ее тренер канадец Брайан Орсер выразил уверенность, что если бы его подопечная продолжила выступления, то смогла бы попасть в тройку призёров и поехала бы на чемпионат Европы, а затем и мира.

Добавим, что эксперты сомневаются в способности Медведевой составить достойную конкуренцию юным ученицам Этери Тутберидзе, которые как раз и оккупировали весь пьедестал почета на чемпионате страны. Многие считают, что прыжковая программа Медведевой намного слабее, чем у учениц Тутберидзе. Причем в силу возраста улучшить ее кардинально уже не удастся.