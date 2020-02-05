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Евгения Медведева прокомментировала слухи, что фигуристы много пьют

Как сказала фигуристка, спортсмены себе такого позволить не могут.

Евгения Медведева прокомментировала слухи, что фигуристы много пьют
Медведева опровергла слухи, что фигуристы много пьют/http://globallookpress.com/

Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева прокомментировала слухи, что фигуристы много пьют. Многие фанаты пришли к такому выводу после просмотра сериала о фигурном катании Spinning Out. Героиня картины была частой гостей в баре, где много пила алкоголя.

Как сказала Евгения Медведева, то что было показано в сериале — неправда. По словам двукратной чемпионки мира, спортсмены себе такого позволить не могут. «Не думаю, что кто-либо из спорта высших достижений позволяет себе настолько расслабиться», — сказала Евгения Медведева.

Фигуристка заметила, что во время подготовки к соревнованиям атлеты считают каждую калорию. Никому и в голову не придет делать что-то разрушающее. Медведева добавила, что режиссерский вымысел в картине ее расстроил и обидел. После ей стали писать фанаты, чтобы понять, насколько это все соответствует действительности. Причем она чувствовала, что вопросы болельщики задают в нехорошем русле.

Медведева посоветовала всем фанатам фигурного катания не верить тому, что показывают по телевизору. Также она советует поменьше читать новости в Интернете. Реальность, как она сказала, на самом деле абсолютно другая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Евгения Медведева не смогла завершить свои выступления на чемпионате страны. Она сломала конек и снялась с соревнований. Между тем ее тренер канадец Брайан Орсер выразил уверенность, что если бы его подопечная продолжила выступления, то смогла бы попасть в тройку призёров и поехала бы на чемпионат Европы, а затем и мира.

Добавим, что эксперты сомневаются в способности Медведевой составить достойную конкуренцию юным ученицам Этери Тутберидзе, которые как раз и оккупировали весь пьедестал почета на чемпионате страны. Многие считают, что прыжковая программа Медведевой намного слабее, чем у учениц Тутберидзе. Причем в силу возраста улучшить ее кардинально уже не удастся.

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Брайан ОрсерЕвгения МедведеваНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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Евгения Медведева прокомментировала слухи, что фигуристы много пьют
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