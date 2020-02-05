«Мы не любим друг друга»: Арбенина объяснила детям, почему они не знают папу

В 2010 году Диана Арбенина родила близнецов, певица категорически опровергла слухи об ЭКО и усыновлении. Заявив, что у детей есть папа в привычном понимании этого слова.

Прессе она рассказала, что это красивый молодой мужчина, переехавший из Америки в Россию, однако до конца карты так и не раскрыла. Одним изданиям звезда говорила, что это хирург, а другим, что бизнесмен, но точно не имеющий никакого отношения к шоу-бизнесу.

Рождение детей для 45-летней Арбениной (тогда ей было 35) было шагом обдуманным и далеко не случайным. Звезда вспоминает, что сидела за столом у друзей и внезапно ей на глаза попался чужой ребенок. В этот момент она точно осознала, что хочет малыша, рассказала она КП. Вместо долгожданного мальчика у Дианы родилась двойня: Марта и Артем.

По словам певицы, ее наследники периодически спрашивают, почему у них нет папы. Этот вопрос крайне возмущает ее, ведь папа есть. Почему же они не живут вместе, Арбенина объясняет отпрыскам так: «Мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить – это как-то странно».

Артем и Марта до сих пор не знакомы с отцом, артистка считает, что пока рано, хотя когда-нибудь это произойдет. 4 февраля детям звезды исполнилось уже 10 лет.