Основатель Доброграда объяснил, почему Загитова не раздавала автографы после шоу

Основатель Доброграда Владимир Седов объяснил, почему олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова не вышла к своим многочисленным болельщикам и фанатам на автограф-сессию. Фигуристка, напомним, не стала раздавать автографы, чем очень расстроила поклонников.

Как заявил Седов, он очень благодарен Загитовой, которая приняла участие в шоу. Ее он назвал замечательным человеком и профессионалом своего дела. Как сказал основатель Доброграда, у его команды огромный опыт проведения подобных соревнований. Они с понимаем отнеслись к решению фигуристки не выходить к фанатам.

«У действующего спортсмена есть определенные ограничения — в некоторых вопросах решения принимает агент и/или тренерский штаб», — заявил Владимир Седов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

больше по теме Алина Загитова не вышла к зрителям после падения на замерзшем озере Отсутствие фигуристки вызвало негодование у поклонников, которые хотели получить от нее автограф.

Напомним, что, катаясь на льду замерзшего озера, Алина Загитова сорвала один из элементов. Она не выполнила флип и упала. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что прославленная фигуристка уже не вернется на прежний уровень. Одна из причин, что у нее просто нет мотивации. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.

Напомним, что полтора месяца назад Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не поехала на чемпионат страны. Это автоматически лишило ее шансов выступить на чемпионате мира и Европы. Был вариант, что спортсменке предоставят место, что называется, за былые заслуги. Впрочем, она сразу сказала, что на такой вариант не согласится ни при каких условиях. По словам Загитовой, она всегда привыкла отбираться на самые престижные турниры исключительно по спортивному принципу.