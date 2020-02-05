Дочь Успенской назвала настоящим мужчиной Андрея Малахова

Дочь певицы Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина в сторис Instagram назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, а также друга своей матери, который и привез ее домой. Отметим, что именно Андрей Малахов приложил руку для того, чтобы в семье звездной исполнительницы воцарился мир.

Добавим, что в самое ближайшее время на одном из каналов выйдет программа, в которой Татьяна Плаксина расскажет о своих «скитаниях». Вести программу как раз будет Андрей Малахов.

Несколько дней назад в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Татьяна Плаксина рассказала об издевательствах своей матери над ней. Она говорила, что мать душила ее. Домой, по собственному признанию, она возвращаться не хочет.

Впрочем, позже выяснилось, что продюсеры программы «обработали» дочь Успенской. Девушка, как выяснилось, страдает шизофренией. Также стало известно, что с Плаксиной работали профессиональные психологи, чтобы она рассказала информацию о своей матери, не вся из которой соответствует действительности.