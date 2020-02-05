Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Актер, который прославился по своей роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», Дмитрий Бульба скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в санкт-петербургском театре «Мастерская» в Фейсбуке.

Дмитрий Бульба проходил обучение в Ленинградском госинституте театра, музыки и кино. Потом он трудился в ТЮЗе имени Брянцева. Первыми работами в кино для Дмитрия Бульбы стали такие картины, как «Бара», «Улыбка», «Чернов. Chernov».

Особая известность пришла к актеру, когда он сыграл Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание». В сериале «Улицы разбитых фонарей», у которого вышло много продолжений, у актера была роль Маслова.

Коллеги рассказали, что в последние годы Бульба практически не снимался. Он, как они сказали, по каким-то причинам замыкался в себе. Появлялся ненадолго в небольших ролях в кино и сериалах, а затем снова пропадал. Сейчас родные определяются, когда и где пройдет прощание с актером.