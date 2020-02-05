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Звезда «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о своем российском каминг-ауте

Ранее СМИ стало известно о его признании в нетрадиционной ориентации американскому изданию.

Звезда «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о своем российском каминг-ауте
Один Байрон. YouTube-шоу Карена Шаиняна. Стоп-кадр

Американский актер Один Байрон, сыгравший Фила Ричардса в сериале «Интерны», не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Пять лет назад он открыто об этом заявил одному из американских изданий. Новость моментально облетела весь мир, быстро дойдя и до России.

Однако в России актер совершил каминг-аут гораздо раньше, произошло это в кругу друзей, которые не стали распространять новость по СМИ и пабликам. Они спокойно отреагировали на признание, хотя и произошло оно явно не в самом лучшем для этого месте.

YouTube-шоу Карена Шаиняна. Стоп-кадр
YouTube-шоу Карена Шаиняна. Стоп-кадр

В начале 2000-х Один приехал в Россию по программе обмена студентами и начал обучение в школе-студии МХАТ. Однажды в душе студенческого общежития, где собралась для водных процедур целая компания, парни стали обсуждать девушек.

«Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей не самый удачный – все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил», — рассказал Один на YouTube-шоу Карена Шаиняна.

По словам актера, после этого эксцентричного признания к нему никак не изменилось отношение со стороны друзей, будто бы ничего не произошло. Своим родителям Байрон признался, что гей, еще раньше. Маме — в 15 лет, папе — в 18. Когда отец услышал от сына не самые ожидаемые слова, он просто ответил: «Круто».

Артист считает, что россияне не сильно отличаются от американцев и их гомофобные настроения явно преувеличены. Кстати, свою любовь Один обрел именно на нашей земле, со своим парнем он живет уже несколько лет в прочном гражданском союзе.

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"Интерны"актер-гейгейзвезда «Интернов»каминг-аутОдин Байронсериал «Интерны»
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Звезда «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о своем российском каминг-ауте
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