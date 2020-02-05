«Это полный звездец!»: певица Слава познала мир провинциальных дорог

Певица Слава, побывав на гастролях в Надыме и Новом Уренгое, пришла в ужас от местных дорог. В своем блоге звезда разразилась невероятно эмоциональной речью с использованием ненормативной лексики. Часть слов пришлось заменить на разрешенные для употребления в СМИ.

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«Мы ехали из Нового Уренгоя в Надым, это всего лишь 260 км дороги. Это просто звездец! Это не дорога, а ад! Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок. Понимаете, это мы съездили один раз, а люди передвигаются по ней туда и обратно сто тысяч раз. Богатейшие люди, богатейшее место, где добывается уголь, газ, нефть и все остальное, ездят по таким дебильным дорогам. Это бесит!» — произнесла она.

В конце своего выступления, звезда посоветовала вместо «светящихся деревьев», которые поставили в Москве «для красоты», сделать людям нормальные дороги.