Ксения Собчак заказала домой ванну похожую на гроб

Ванны и тематика загробного мира никак не дают покоя Ксении Собчак. Напомним, полгода назад звезда «Дома-2» продемонстрировала в Сети проморолик нового шоу, которое должно было выйти на Первом канале. Дело это ничем не закончилось, шоу не вышло. И вот недавно она опять возобновила рекламную акцию предстоящей программы.

В кадре светская львица вновь возлежит в пенной ванне, разговаривая с неким Андреем (намекая на Малахова). Иван Ургант высмеял эту продолжительную акцию на своем шоу, заявив, что кое-кто отмыться никак не может.

Судя по всему, тему сантехники Собчак посчитала недостаточно раскрытой. Теперь звезда заявила, что для своего строящегося дома она подобрала подходящую ванну и даже продемонстрировала ее фото в блоге. Сей предмет оказался черным прямоугольным, максимально похожим на гроб. В свете прошедшей осенью свадьбы Ксении Анатольевны с режиссером Константином Богомоловым этот выбор вовсе не кажется странным.

Напомним, звезда приехала на свое бракосочетание в катафалке, утопая в искусственных цветах.