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Сати Казанова призналась, что выросла среди кур и коров

И всегда стыдилась своего деревенского прошлого.

Сати Казанова призналась, что выросла среди кур и коров
Сати Казанова. Фото Global look press

37-летняя певица Сати Казанова призналась в личном блоге в страхах, которые смогла со временем преодолеть. Например, она страдает неизлечимым заболеванием, которое отражается на внешности.

«Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с полутора лет», — написала она

Сейчас звезда понимает, что стесняться здесь нечего, однако больше 30 лет пыталась скрыть правду о нем. Теперь она научилась жить с этим недугом, не обращая на него внимания.

Другой стыд, который преследовал ее с детства – это бедность. Сати Казанова выросла в селе Верхний Куркужин среди кур и коров и стеснялась говорить об этом. Сейчас же она считает наивысшим счастьем оказаться в своей родной среде и вдохнуть любимый сельский воздух.

Ну и третий стыд Сати – ее кавказский акцент. Приехав в Москву, она поняла, что разговаривает не так, как все и страшно смущалась этой особенности. Но и этот момент Казановой удалось перебороть, теперь свою особенность речи (которая, кстати, никак не проявляется в песнях) она воспринимает, как изюминку.

Отметим, что Сати Казанова в своем Instagram частенько играет роль наставника, ее подписчики с удовольствием прислушиваются к опыту звезды, которая постоянно работает над самосовершенствованием.

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Сати Казанова призналась, что выросла среди кур и коров
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