Сложные условия: съемочная группа приступила к работе над седьмыми «Сватами»

В Белоруссии стартовали-таки съемки многострадального седьмого сезона «Сватов». После многочисленных слухов о возможном закрытии проекта многие отечественные поклонники всерьез переживали за судьбу полюбившихся персонажей. Однако теперь можно быть уверенными: сериалу быть, ведь работа над ним ведется.

Владельцы дома, в котором по сюжету живут главные герои, — Иван и Валентина Будько —поведали, что на днях к ним для отработки некоторых эпизодов приезжали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Виктор и Светлана Празецкие пояснили, что сниматься актерам в текущих условиях достаточно тяжело – всей редакторской группе приходится ютиться на небольших площадях. Не добавляет оптимизма и погода: на улице отмечается устойчивый минус и грязь.

«Мы, как можем, помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок», — рассказала законная хозяйка.

больше по теме Татьяна Кравченко обозначила сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты» Поклонникам легендарной картины осталось недолго ждать новых серий.

«Комсомольская правда» отмечает, что изменился и сам дом, чьи декорации стали основой для действия. Так, снаружи постройку перекрасили, а внутри появился новый кухонный гарнитур. Осмотрев площадь, сценаристы приняли решение изменить сюжетную канву. Обязательно появится в кадре и конфликтовавший с Добронравовым актер Анатолий Васильев — он, как и раньше, исполнит роль деда Юры.

Сам Добронравов в разговоре с журналистами «ЛенТВ24» сделал признание. Актер рассказал, что первый сезон «Сватов» мог стать для него последним. Режиссеры не рассчитывали на бешеный успех проекта у аудитории, поэтому не рассматривали перспективу продолжения работы. Когда же съемочная группа столкнулась с большим количеством позитивных откликов, артисту предложили продолжить сотрудничество.

«На следующий год он позвонил и сказал, что тут столько писем пришло, что предложил снять еще двенадцать серий. Мы поехали и сняли уже двенадцать серий. И так вот дошло до шести сезонов», — вспомнил он.