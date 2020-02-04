НОВОСТИ

Сложные условия: съемочная группа приступила к работе над седьмыми «Сватами»

Хозяева дома, в котором происходит действие, активно помогают добиваться результата.

Сложные условия: съемочная группа приступила к работе над седьмыми «Сватами»
Кадр из сериала «Сваты»

В Белоруссии стартовали-таки съемки многострадального седьмого сезона «Сватов». После многочисленных слухов о возможном закрытии проекта многие отечественные поклонники всерьез переживали за судьбу полюбившихся персонажей. Однако теперь можно быть уверенными: сериалу быть, ведь работа над ним ведется.

Владельцы дома, в котором по сюжету живут главные герои, — Иван и Валентина Будько —поведали, что на днях к ним для отработки некоторых эпизодов приезжали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Виктор и Светлана Празецкие пояснили, что сниматься актерам в текущих условиях достаточно тяжело – всей редакторской группе приходится ютиться на небольших площадях. Не добавляет оптимизма и погода: на улице отмечается устойчивый минус и грязь.

«Мы, как можем, помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок», — рассказала законная хозяйка.

«Комсомольская правда» отмечает, что изменился и сам дом, чьи декорации стали основой для действия. Так, снаружи постройку перекрасили, а внутри появился новый кухонный гарнитур. Осмотрев площадь, сценаристы приняли решение изменить сюжетную канву. Обязательно появится в кадре и конфликтовавший с Добронравовым актер Анатолий Васильев — он, как и раньше, исполнит роль деда Юры.

Сам Добронравов в разговоре с журналистами «ЛенТВ24» сделал признание. Актер рассказал, что первый сезон «Сватов» мог стать для него последним. Режиссеры не рассчитывали на бешеный успех проекта у аудитории, поэтому не рассматривали перспективу продолжения работы. Когда же съемочная группа столкнулась с большим количеством позитивных откликов, артисту предложили продолжить сотрудничество.

«На следующий год он позвонил и сказал, что тут столько писем пришло, что предложил снять еще двенадцать серий. Мы поехали и сняли уже двенадцать серий. И так вот дошло до шести сезонов», — вспомнил он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анатолий ВасильевсватыСваты 7 сезонТатьяна КравченкоФедор Добронравов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сложные условия: съемочная группа приступила к работе над седьмыми «Сватами»
Интересно?
Поделись с друзьями: