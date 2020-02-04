«Лиза – творческий человек, Федя хочет стать банкиром»: Федорова рассказала о детях

По словам телеведущей, она во всем будет помогать своим наследникам.

Модель и победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2002 года Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. Ее сыну Федору сейчас семь лет, а дочери Лизе – шесть.

«Дочка очень красивая. Она, конечно, хорошо слажена. Если решит участвовать в конкурсах красоты в будущем, то буду помогать ей. Но тут должен быть элемент везения, промысла. Когда я ехала на конкурс в 2002 году в мою победу верила только моя мама. Лиза – творческий человек, занимается балетом. Мне кажется, что у нее неплохо получается. Мы нацелены развивать в ней эту хореографическую составляющую», — заявила звезда.

Как сказала телеведущая, детям нужно во всем помогать, но и вовремя останавливать, если они свернули с правильной дороги. Сейчас ее дети вместе с мамой ходят в церковь, где причащаются.

«Федя одно время бредил военной карьерой. Он говорил, что хочет стать как папа. Сейчас, правда, приоритеты поменялись. Хочет стать банкиром», — отметила звезда.