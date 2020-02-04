«Он познакомил меня с Меланией»: Оксана Федорова вспомнила о дружбе с Трампом

По словам звезды, в те годы у нынешнего президента США только начинались отношения с женой.

Телеведущая Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила о дружбе с нынешним президентом США Дональдом Трампом. После победы на конкурсе «Мисс Вселенная» модель по инициативе политика приняла участие в телешоу Говарда Стерна. Ей пришлось отвечать на откровенные вопросы ведущего, что привело к скандалу.

«Я тогда ко всему по-другому относилась. Не понимала, что трагедии никакой нет. Мне говорили, что за неделю до меня в студии была актриса Джулия Робертс. Что все хотят попасть на это шоу. Их логику мышления мне было сложно понять. Они живут по принципу: чем чернее пиар, тем лучше. Так работает шоу-бизнес. Я же с этим смириться не могла», — отметила Оксана Федорова.

Также она сказала, что ее переводчица не могла точно воспроизвести ее ответы. «Она, конечно, краснела и бледнела. Не понимала суть некоторых вопросов», — заметила Федорова.

Зато она подружилась с Дональдом Трампом. Они часто встречались в рабочем порядке после шоу. «Он познакомил меня с Меланией. У них только начинались тогда отношения. Дональд произвел впечатления настоящего сильного человека. Он очень обожает свою семью и детей. Они всегда были рядом с ним», — сказала модель.

Алла Довлатова спросила Федорову, повезло или нет Америке, что президентом стал Дональд Трамп. На это она кратко ответила: «Могло быть и хуже».