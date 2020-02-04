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«Я не могла понять, где правда, а где ложь»: Федорова объяснила, почему отказалась от короны

«Мисс Вселенная-2002» отметила, что ее жизнь разделилась на до и после международного конкурса.

«Я не могла понять, где правда, а где ложь»: Федорова объяснила, почему отказалась от короны
Федорова объяснила, почему отказалась от короны на "Мисс Вселенная"/http://globallookpress.com/

Телеведущая и модель Оксана Федорова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, почему в 2002 году отказалась от короны, которую она получила за победу на конкурсе «Мисс Вселенная». Спустя четыре месяца после победы она была лишена титула.

«Когда я вернулась после конкурса в Нью-Йорк, то уже понимала на подсознательном уровне, что не буду участвовать во всех этих мероприятиях после конкурса, которые обязана делать «Мисс Вселенная». Ко мне сразу после победы подошла «Мисс Украина». Она мне сказала: «Мне кажется, что ты уедешь». Флюиды уже передавались от нее мне. Я не знаю, с чем это было связано», — отметила Оксана Федорова.

Как отметила звезда, у нее тогда случился такой жизненный поток, который подталкивал ее завязать с красотой.

«Я думала: надо заняться профессией. Увольняться из университета ради короны я не захотела. Потом бы я просто уже не вернулась. Мне ведь предлагали учиться в Нью-Йорке в школе кино и телевидения. Но я хотела быть в родном Санкт-Петербурге», — заявила Оксана Федорова.

При этом она отметила, что корона разделила ее жизнь на до и после.

«Жизнь, конечно, изменилась, но не сразу. Я вернулась в университет и приступила к своим обязанностям. Я через черный ход вернулась в Питер. Я не могла понять, где правда, а где ложь. Я решила, что все себе доказала. Сработала тщеславие», — заметила популярная телеведущая.

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"Вечерне шоу с Аллой Довлатовой""Мисс Вселенная"Нью-ЙоркОксана ФедороваСанкт-Петербург
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«Я не могла понять, где правда, а где ложь»: Федорова объяснила, почему отказалась от короны
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