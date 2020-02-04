«Речь идет о защите чести и достоинства»: Успенская намерена отсудить у НТВ 500 тысяч долларов

Любовь Успенская намерена отсудить у телеканала НТВ 500 тысяч долларов после скандала с участием ее дочери Татьяны Плаксиной.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro адвокат певицы Александр Бенхин прояснил, что вместе с артисткой обсуждается подача соответствующего иска либо в российские органы, либо по месту гражданства Татьяны – в Америке. В случае, если действовать Успенская будет через зарубежный суд, вероятность положительного решения выше, подметил официальный представитель.

Что касается суммы иска, то речь идет о 500 тысячах долларов или 30 миллионах рублей.

«Речь идет о защите чести и достоинства, а также деловой репутации Любови Успенской. Программа явно наносит вред и пачкает кристально чистое имя. За все годы карьеры нет ни одной плохой публикации», — рассказал он.

Бенхин также подчеркнул – в суде не будет рассматриваться, правду ли сказала Плаксина, обвиняя мать в жестокости, поскольку медики поставили девушке вполне конкретный диагноз — хронический шизофреноподобный психоз.

«Сейчас она приравнена к ребенку. Она пережила серьезную травму, пережила пять операций. Нельзя было выносить сор из избы, не посоветовавшись с опекуном. Подписи на договорах недействительны, потому что она не отдает отчета своим действиям», — пояснил адвокат.

Напомним, в воскресной передаче «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина обвинила свою знаменитую мать в физическом воздействии. Девушка рассказала, что Успенская нередко душила ее, закрывая дверь на ключ, чтобы родственница не сбежала. Позже сама Плаксина принесла матери извинения и обвинила продюсеров НТВ в давлении: мол, когда ее звали на передачу, ей обещали сделать творческую рекламу. По итогу же она оказалась под давлением со стороны общественности и не могла постоять за себя. Сама Успенская также была шокирована услышанным и подчеркнула, что не была готова к таким словам дочери после бытовой ссоры.