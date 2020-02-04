30 млн долларов за голос: Forbes составил рейтинг самых успешных ведущих подкастов

Журнал Forbes составил рейтинг авторов подкастов с самыми высокими доходами. В последние годы этот разговорный формат приобрел большую популярность, так что неудивительно, что работающие в нем ведущие могут зарабатывать наравне со звездами эстрады или спорта.

На первом месте оказался стендап-комик Джо Роган, который в 2009 году запустил свой юмористический подкаст The Joe Rogan Experience. Сегодня он один из самых популярных людей во всей индустрии. Он делает интервью с комиками, политиками, бойцами ММА и адептами теорий заговора. Однажды к нему пришел и сам Илон Маск. За минувший год Джо заработал 30 миллионов долларов.

Номер два — Карен Килгарифф и Джорджия Хардстарк, ведущие шоу My Favorite Murder. Эти две дамы нашли себя на вечеринке в честь Хеллоуина в 2015 году. Стендап-комик и ведущая кабельного телеканала пообщались и поняли, что очень любят жанр истории о реальных преступлениях. В этом они нашли свою нишу и стали популярным дуэтом, который активно гастролирует. За год парочка заработала 15 миллионов долларов.

На третьей строчке опытный радиоведущий Дэйв Рэмси, чье The Dave Ramsey Show по сравнению с остальными может показаться довольно скучным. Люди звонят в эфир, и мужчина дает им советы о финансах и вкладах. Эта деятельность принесла ему 10 миллионов долларов.

Четвертое место — актер Дэкс Шепард, который в 2018 году запустил подкаст Armchair Expert, где он общается с друзьями-знаменитостями и различными экспертами. К парню подтянулась реклама, он заработал 9 миллионов.

Замыкает пятерку бывший спортивный комментатор Билл Симмонс, который попытался создать успешный сайт, но не пришел к успеху, зато в аудиоформате у него все в ажуре. Шоу The Bill Simmons Podcast принесло ему за год 7 миллионов долларов.