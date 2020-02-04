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Концерт с музыкой из «Джокера» отправится в мировое турне

Первое выступление намечено в Лондоне на 30 апреля.

Концерт с музыкой из «Джокера» отправится в мировое турне
«Джокер» превратился в музыкальное шоу. Фото: Warner Bros. Entertainment

У фильма «Джокер» Тодда Филлипса уже есть миллиард долларов в мировой кассе и 11 номинаций на «Оскар», но студии Warner Bros. этого явно недостаточно. Она собирается представить свое произведение в виде концерта с живым оркестром, который грянет в Лондоне 30 апреля, а затем поедет колесить по миру. Об этом событии сообщает портал Deadline.

Кстати, композитор фильма, исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир, за музыку к «Джокеру» получила премии «Золотой глобус», Critics’ Choice и BAFTA. На «Оскар» она тоже номинирована. Так что ее композиции, скорее всего, достойны того, чтобы послушать их в живом концертном исполнении.

«Когда мы записывали музыку, оркестр уделял исполнению настолько глубокое и детальное внимание, что все буквально затаили дыхание во время процесса. Это было прекрасное путешествие. Я так рада, что снова смогу через него пройти, и слушатели тоже испытают это», — говорит Хильдур.

Известно, что в мае и июне шоу будет гастролировать по Великобритании, а потом поедет в другие страны. Вести его будет дирижер Джефф Атмаджян, который руководил оркестром во время записи саундтрека к фильму.

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Концерт с музыкой из «Джокера» отправится в мировое турне
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