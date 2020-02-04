Успенской угрожают компроматом с участием дочери, если она не придет на ток-шоу

Сотрудник детективного агентства сообщил, что певице Любови Успенской угрожают обнародованием компрометирующих ее данных, если она не придет на одно из ток-шоу. Дело в том, что пока Татьяна Плаксина «была в руках телевизионщиков», она наговорила много неприглядных вещей про свою мать. Возможно, если звездная мама не явится на эфир, то материал будет предан огласке в самое ближайшее время.

Сама Любовь Успенская собирается прийти в студию к телеведущему Андрею Малахову, чтобы рассказать всю историю со своей стороны. На данный момент ее адвокаты готовят сразу 17 судебных исков к телекомпании НТВ, где и была показана скандальная программа «Звезды сошлись».

Кроме того, в полицию уже поступило заявление о похищении человека. Детективам Успенской удалось найти других людей, которые были похищены телевизионщиками ранее.

Детектив также отметил, что сначала Плаксину держали в гостинице «Космос». Там у телекомпании на чужое имя забронирован номер. По словам детектива, там с наследницей Успенской работали профессиональные психологи. Они втерлись в доверие к девушке, чтобы она выложила всю информацию о матери. Представитель агентства заявил, что девушку якобы поили алкоголем, у нее забрали телефон. Позже ее отвезли на другую квартиру и даже не оставили еды. Там-то ее и обнаружили детективы, нанятые звездной мамой, сообщает «Комсомольская правда».