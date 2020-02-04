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Константина Хабенского назначили послом Чемпионата Европы по футболу

Актер и режиссер отметил, что для него большая честь представлять страну на мероприятии.

Константина Хабенского назначили послом Чемпионата Европы по футболу
Актер Константин Хабенский. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Актер, режиссер и основатель благотворительного фонда Константин Хабенский стал послом от России на грядущем Чемпионате Европы по футболу. Соответствующее объявление появилось в официальном Instagram. Отмечается, что помимо Хабенского, в команду послов вошли также дирижер Валерий Гергиев, прима-балерина Диана Вишнева, солист оперы Мариинского театра Василий Герелло и нападающий Александр Кержаков.

4 февраля Хабенскому официально вручили сертификат, подтверждающий эксклюзивное право представлять страну на событии. Сам Константин отметил, что для него представленная возможность – большая честь.

«Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Очень важно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные», — передает его слова ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года сразу в 12 городах континента. Россия примет спортсменов только в Санкт-Петербурге. Помимо трех матчей группового этапа Петербург организует четвертьфинал.

Сам Хабенский неоднократно подчеркивал — именно свою социальную деятельность он считает главным приоритетом на фоне актерства и режиссерства. В разговоре с Ириной Шихман Константин акцентировал внимание, что очень горд возможностью помогать больным детям и отдельно благодарен россиянам за оказываемое ему доверие в этой сфере.

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Евро-2020Константин ХабенскийХабенский новости
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Константина Хабенского назначили послом Чемпионата Европы по футболу
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