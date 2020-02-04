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«Мы на съемочной площадке»: Барановская отреагировала на слухи об уходе Гордона

Накануне появилась информация, что известный журналист якобы больше не будет вести передачу «Мужское/Женское».

«Мы на съемочной площадке»: Барановская отреагировала на слухи об уходе Гордона
Юлия Барановская. фото: globallookpress.com/

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным стала ведущей ряда передач. Не первый год она ведет программу «Мужское/Женское» вместе с Александром Гордоном. Они сплоченно работают, разбирая жизненные истории разных людей. Однако недавно появились слухи, что Барановская может остаться без соведущего. Эта новость мгновенно облетел Сеть и вызвала негодование.

В это время Юлия была в отпуске с детьми в Дубае, поэтому только 4 февраля отреагировала на появившуюся информацию в прессе. Она заверила, что беспокоиться не о чем, так как Гордон не собирается покидать свой пост.

«Саша никуда не уходит! В данный момент мы на съемочной площадке записываем для вас новые выпуски «Мужское/Женское», Да, я ночью вернулась из Дубай, мне это привычно: с самолета на работу», — написала телеведущая.

Она также поделилась анонсами новых выпусков передачи и отметила, что теперь зрители смогут увидеть в один день два новых выпуска — в 16:00 и 17:00 часов дня на Первом канале. Юлия также публично попросила Александра завести свой аккаунт в «Инстаграме». По всей видимости, ей хочется, чтобы коллега сам комментировал разные новости о себе.

Многие поклонники были рады приятному известию. Некоторые заверили, что уже с нетерпением жду новых выпусков «Мужское/Женское». Также они добавили, что им очень нравится, как Барановская ведет передачу. «Классно, что два выпуска, обожаю вас! Такие истории все жизненные, не придумаешь, с нетерпением жду понедельника после выходных, творческих вам успехов», «Александр не сидит в соцсетях? Зря, думаю у него будет много поклонников», «Как же вы мне нравитесь! И ваша передача!» — прокомментировали пост фолловеры.

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Тэги:

«Мужское/Женское»Александр ГордонЮлия Барановская
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«Мы на съемочной площадке»: Барановская отреагировала на слухи об уходе Гордона
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