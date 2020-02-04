«Пупсята»: Юдашкина в глянцевом пуховике покатала внуков на санках и ватрушке

62-летняя Марина Юдашкина крайне редко появляется на светских мероприятиях без своего возлюбленного. Жена модельера старается как можно больше времени проводить дома с семьей, нежели на различных раутах и званых ужинах. Недавно избранница Валентина Юдашкина отметилась на вечеринке Дмитрия Маликова. В компании именинника Марина позировала вместе с кутюрье на празднике по случаю юбилея супруга Елены Изаксон. Для выхода в свет Юдашкина выбрала облегающее «золотое» платье длиной чуть ниже колен, дополнив образ туфлями-лодочками на шпильке.

На личной страничке в Instagram возлюбленная модельера поделилась свежим снимком, посвятив уикенд прогулке с детьми своей дочери Галины. Марина отметилась в белом глянцевом пуховике. Юдашкина покатала трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия на санках и ватрушке. Снимок супруги Валентина Абрамовича с малышами оценила соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале.

«Пупсята», — отметила Эвелина Хромченко.

По словам Юдашкиной, они с внуками решили воспользоваться снежной погодой без дождя для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе.

Ранее Марина призналась, что сама выращивает на даче овощи для семьи, готовя к зиме закрутки. Супруга кутюрье уточнила, что ее внукам нравится лакомиться свежими огурцами с грядки в летний сезон.