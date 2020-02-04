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«Это афера»: Мережко высказался на тему коронавируса

Режиссер считает, что паника вокруг новой болезни — это спланированная мировая афера.

«Это афера»: Мережко высказался на тему коронавируса
Виктор Мережко. Фото: globallookpress

Пока в мире становится все больше заболевших новым коронавирусом из Китая, некоторые считают, что проблема надуманная и от распространения паники выиграют лишь производители лекарств. Портал Teleprogramma.pro спросил у режиссера Виктора Мережко, что он думает по поводу всеобщей паники. Надо признать, ответ оказался неожиданным.

«Я считаю, что это какая-то блистательная мировая афера. Потому что был птичий грипп, свиной грипп, чего только не было, и потом выяснилось, что все они выкачивали деньги. Раскручивали людей на бабки со страшной силой. Так что коронавирус, как мне кажется, это блестящая афера фармацевтов и тех, кто на этом хочет заработать хорошие деньги. И зарабатывает, к сожалению. Так что я к этому отношусь со скепсисом», — заявил режиссер.

Мережко также заметил, что не стоит легкомысленно скупать лекарства и бесконтрольно применять их, всегда следует сходить к профессиональному врачу.

«Когда я вижу толпы китайцев, едущих в Питер, я очень  пугаюсь, потому что они агрессивные в своем движении по перрону, и я их сторонюсь. Но не из-за коронавируса, тогда его еще не было, я ехал в Питер месяц назад. Так что мне кажется, что это афера, которая обдерет многих доверчивых. А возможно, это какая-то акция против китайской республики, точно продуманная и эффективная, кто его знает», — поделился мнением Виктор Мережко.

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«Это афера»: Мережко высказался на тему коронавируса
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