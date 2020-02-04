«Это же не дает ничего!»: Матвеев не обрадовался званию заслуженного артиста

Актер Максим Матвеев в эфире шоу «Георгий за кадром» заявил, что его жизнь никак не изменилась после получения почетного звания «Заслуженный артист России». Как отметил актер, о присвоении звания он узнал чуть больше года назад от мамы. Она прочитала эту информацию в СМИ и сразу же связалась с сыном.
Как отметил супруг актрисы Елизаветы Боярской, сначала он вообще посчитал, что это какая-то мулька и ерунда. Вскоре пришло подтверждение и приглашение его на торжественную церемонию. Впрочем, это событие каких-то особых чувств у него не вызвало.
«Это же не дает ничего! Вот у тебя появился значок «заслуженного» — и к тебе как хлынули предложения от интересных режиссеров… Но это же не так», — заявил Максим Матвеев.
Как сказал супруг Боярской, он общался со своими коллегами. Они также отметили, что данное звания – по большому счету пустышка. Причем пошутили, что если дадут еще одно звание, народного артиста, то будет бесплатное место на кладбище. Максим Матвеев сказал, что звание вызвало в нем рефлексию из-за возраста. Молодым, как он заметил, его не дают. Надо минимум двадцать лет быть на сцене в театре или сниматься в картинах. Тогда после этого можно на что-то рассчитывать.