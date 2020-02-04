Впавший в кому молодой кавээнщик скончался

В конце января появилась новость о том, что молодой кавээнщик, член московской команды «Армянская сборная» Овик Григорян впал в кому. Товарищи начали собирать деньги на сложную операцию для него и даже преуспели в этом деле, но приготовления оказались ненужными — 1 февраля мужчина скончался.

Известие о смерти артиста так же сообщили его коллеги, через официальную страницу команды в Instagram.

«Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются», — написали кавээнщики.

Напомним, Григоряну стало плохо на отдыхе с друзьями. 23 января он потерял сознание, а затем впал в кому. Сообщалось, что у него аневризма, и из-за большой гематомы в мозгу сразу прооперировать мужчину было нельзя. Как развивались события, пока неизвестно, но через девять дней 24-летний артист скончался.

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Сайт Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Овика Григоряна.