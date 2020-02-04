«Супруга спасла брак»: Немов стоял на пороге развода с женой после завершения карьеры

Как отметил гимнаст, в какой-то момент он перестал спать, потому что не знал, чем заниматься.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что был период, когда они с женой могли развестись. Гимнаст не знал, чем заниматься после завершения карьеры. Естественно, что проблемы отражались на взаимоотношениях в семье. Он даже не мог спать по ночам. Напомним, что у пары двое сыновей.

«Это, конечно, заслуга Гали, что мы остались вместе. Супруга спасла наш брак. Она — мудрая женщина. Я также благодарен теще. Она сказала: «Дети, время сейчас тяжелое. Надо держаться только вместе. Кроме вас, никто сегодня никому не нужен», — сказал гимнаст.

Проблемы решились, когда в семье появился второй ребенок – сын Дмитрий. Кстати, сегодня порой мальчик говорит, что спас семью и прославленный спортсмен с ним согласен.

«Мы познакомились в Галей в 1994 году. Я тогда еще не был олимпийским чемпионом. Ничего дурного в мыслях не было. Пуговица на дубленке отрывалась. Попросил ее пришить. Мне хотелось чаще видеть этого человека. Я считал дни, когда она войдет на работу. Хотел увидеть ее и просто обнять. В 1998 году наступил тот момент, когда мы уже не могли друг без друга. По приезду с Игр Доброй воли все произошло. У меня потом был тяжелый разговор с мужем Галины. Я как-то приехал к нему домой, чтобы объясниться. Наверное, это были какие-то извинения. Мы с ним тоже ведь общались еще до нашего романа с Галей. Всегда были в добрых отношениях. Я старался быть самим собой при том разговоре», — заметил гимнаст.