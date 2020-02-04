После скандала с дочкой Успенской из окна выпал участник другого шоу на НТВ

Житель Великого Устюга Денис Исамов выпал из окна квартиры, где его держали продюсеры канала НТВ. В столицу молодой человек прибыл ради съемок в программе «ДНК». Ведущей является Марина Могилевская. С помощью тестов герои программы разбираются в тяжелых жизненных ситуациях.

Известно, что молодого человека заперли продюсеры, чтобы он не отказался от съемок. В какой-то момент мужчина решил спастись с помощью простыней. Однако самодельная веревка не выдержала, и Исамов упал вниз. Известно, что он остался жив. Сейчас Денис находится в клинике с множественными переломами. Добавим, что в момент происшествия молодой человек находился в пьяном виде, сообщает телеграм-канал Baza.

Отметим, что совсем недавно на канале НТВ случился скандал, отголоски которого слышны до сих пор. В студии программы «Звезды сошлись» тридцатилетняя дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, обвинила свою мать в избиении. Девушка сказала, что не хочет возвращаться домой.

Между тем Успенская позже сказала, что их с дочкой подставили. Девушка, как выяснилось, страдает шизофренией. Позже перед королевой русского шансона извинилась ведущая программы Лера Кудрявцева, которая не знала, о чем будет эфир. Плаксина также забрала свои слова назад и заявила, что любит свою мать и готова на коленях вымаливать у нее прощение за необдуманный поступок.