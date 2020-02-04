НОВОСТИ

После скандала с дочкой Успенской из окна выпал участник другого шоу на НТВ

Денис Исамов пытался в нетрезвом виде спастись от продюсеров программы «ДНК».

После скандала с дочкой Успенской из окна выпал участник другого шоу на НТВ
После скандала с Плаксиной на НТВ новое происшествие/https://www.instagram.com/pacha_tati/

Житель Великого Устюга Денис Исамов выпал из окна квартиры, где его держали продюсеры канала НТВ. В столицу молодой человек прибыл ради съемок в программе «ДНК». Ведущей является Марина Могилевская. С помощью тестов герои программы разбираются в тяжелых жизненных ситуациях.

Известно, что молодого человека заперли продюсеры, чтобы он не отказался от съемок. В какой-то момент мужчина решил спастись с помощью простыней. Однако самодельная веревка не выдержала, и Исамов упал вниз. Известно, что он остался жив. Сейчас Денис находится в клинике с множественными переломами. Добавим, что в момент происшествия молодой человек находился в пьяном виде, сообщает телеграм-канал Baza.

Отметим, что совсем недавно на канале НТВ случился скандал, отголоски которого слышны до сих пор. В студии программы «Звезды сошлись» тридцатилетняя дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, обвинила свою мать в избиении. Девушка сказала, что не хочет возвращаться домой.

Между тем Успенская позже сказала, что их с дочкой подставили. Девушка, как выяснилось, страдает шизофренией. Позже перед королевой русского шансона извинилась ведущая программы Лера Кудрявцева, которая не знала, о чем будет эфир. Плаксина также забрала свои слова назад и заявила, что любит свою мать и готова на коленях вымаливать у нее прощение за необдуманный поступок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис ИсамовКанал НТВЛюбовь УспенскаяПрограмма "ДНК"Татьяна Плаксина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После скандала с дочкой Успенской из окна выпал участник другого шоу на НТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: