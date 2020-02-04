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«Прости за глупость»: дочь Успенской извинилась перед матерью за скандальное шоу

Татьяна Плаксина отметила, что дала волю эмоциям.

«Прости за глупость»: дочь Успенской извинилась перед матерью за скандальное шоу
Дочь Успенской принесла матери извинения/http://globallookpress.com/

Дочь певицы Любови Успенской в Instagram принесла извинения своей матери. Напомним, что несколько дней назад в эфире программы «Звезды сошлись» девушка заявила, что родительница ее била и унижала. И она якобы больше не смогла терпеть такого отношения к своей персоне.

«Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались», — заявила тридцатилетняя Татьяна Плаксина.

При этом девушка поблагодарила друга своей матери, который привез ее домой, а также телеведущего Андрея Малахова, который помог им с мамой восстановить гармонию в семье. Причем не ради денег и славы, а, как она выразилась, «во имя чистоты и справедливости».

Ранее телеведущая программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской. Она сказала, что ее не поставили в известность, о чем будет программа. Кроме того, она не знала, что у дочери Успенской диагноз — шизофрения.

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«Прости за глупость»: дочь Успенской извинилась перед матерью за скандальное шоу
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