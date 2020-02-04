Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной. На кадре исполнитель сидит с новой пассией на кровати в спальне гостиничного люкса. Музыкант сделал селфи с сорокалетней девушкой.

Как известно, исполнитель около месяца назад покинул Россию и сейчас активно путешествует по всему миру. К примеру, в данный момент он находится на Маврикии. Сопровождает его новая любовь.

О девушке известно, что она из Канады. Зовут ее Татьяна. Много лет назад она перебралась в Северную Америку. У Татьяны в Канаде два дома. Передвигается она на шикарном автомобиле за 300 тысяч долларов. Ее состояние оценивается в 35 миллионов долларов. Отдыхает Шаляпин с новой возлюбленной на полную катушку. Денег на его содержание дама, судя по всему, не жалеет. У самого Шаляпина, как известно, финансы давно поют романсы.

Любопытно, что сам Прохор Шаляпин снимки с новой возлюбленной в Сеть не выкладывает. Судя по всему, об этом его попросила дама сердца, которая не хочет попасть в скандальную хронику, сообщает «Комсомольская правда».