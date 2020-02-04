Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка и пришла на «Модный приговор»

Около двух лет назад она родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику, но это не спасло отношения.

Телеведущая Светлана Зейналова рассталась с отцом своего второго ребенка, маркетологом Дмитрием. Замуж за мужчину она не выходила. Они жили на протяжении нескольких лет гражданским браком. Весной 2018 года она родила от любимого мужчины дочь Веронику. Также у Зейналовой есть дочь Александра от первого брака c программным директором радио «Максимум» Алексеем Глазатовым.

Любопытно, что Зейналова часто признавалась – у нее очень непростой характер. В качестве причин расставания с гражданским мужем-маркетологом она назвала тот факт, что мужчина все время хотел ее переделать под себя. Кроме того, она была старше и опытнее его, что также порой приводило к скандалам.

Как отметила Зейналова, сейчас время сильных женщин. Мужчин, как сказала звезда, она «переваривает легко и быстро». «В моей жизни самое главное – это я», — без ложной скромности заявила телеведущая.

Любопытно, что после разрыва Зейналова пришла на «Модный приговор». Во время программы она отметила, что ей очень нравится стиль в одежде поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Звезда сказала, что, как и певец, ненавидит черный цвет. Она любит надевать все самое красивое и легкое. В этом, как она заметила, и проявляется ее индивидуальность. Кстати, во время эфира телеведущая получила комплимент от ведущего историка моды Александра Васильева, что случается далеко не всегда.

«У вас длинные высокие ноги, очаровательная прямая спина, впечатляющий профиль и ни грамма лишнего веса», — сказал Васильев, слова которого приводит «СтарХит».