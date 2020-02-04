«Люблю тебя безмерно»: Харламов поделился снимком со своей многодетной мамой

Комик Гарик Харламов в Instagram поделился снимком со своей матерью Натальей Игоревной. «Мамуля, с днём рождения! Люблю тебя безмерно. Ты все знаешь, тут писать нет смысла. Ура!» — заявил шоумен.

Надо отметить, что мать Гарика Харламова в прекрасной физической форме. Это отметили и некоторые друзья Гарика Харламова. «Какая мама красивая. Здоровья», — написала певица Ольга Бузова. «С днем рождения маму Гарика. Крепкого здоровья», — отметил шоумен и музыкант Александр Ревва.

Отметим, что свекровь актрисы Кристины Асмус развелась с отцом шоумена, когда Гарик был еще совсем маленьким. Папа комика вскоре уехал в США. Он забрал сына с собой. В четырнадцатилетнем возрасте Гарик Харламов прошел отбор в школу и театр «Харендт», оказавшись там единственным россиянином. Кстати, его учителем был популярный американский актер Билли Зейн.

Гарик Харламов вернулся в столицу спустя несколько лет, чтобы помочь родительнице. Его мать родила сестер-близнецов Катю и Алину уже от другого мужчины. Сегодня Гарик Харламов по праву считается одним из самых лучших юмористов страны. Он резидент популярного проекта «Камеди Клаб». Кстати, на своей страничке шоумен часто высмеивает других звезд, делая на них смешные пародии. К примеру, за последнее время от него сильно доставалось актеру Алексею Панину и ведущей Ларисе Гузеевой.